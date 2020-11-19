В Москве женщина избила и ранила знакомую ножом у дверей супермаркета

На юго-востоке Москвы женщина избила свою знакомую у дверей супермаркета. Она также нанесла пострадавшей ножевые ранения.
Инцидент произошел на Люблинской улице. 36-летнюю жертву избиения спасла девочка, которая позвала на помощь. На место происшествия прибыли полицейские и врачи. У пострадавший были ушибы, порезы на руках и в области шеи. Нападавшую задержали. Ее мотивы остаются неизвестными, сообщает телеканал "360".
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