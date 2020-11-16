В Москве злоумышленник украл из банковской ячейки десятки тысяч долларов

В российской столице было совершено преступление, связанное с хищением с крупной суммой денег. Уточняется, что злоумышленник неизвестный похитил из банковской ячейки 28 тысяч долларов.
В полицию обратился мужчина, которому принадлежали денежные средства. По факту случившегося организована проверка, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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