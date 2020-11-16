В Москве девушка на самокате сломала мужчине ногу

Возле дома 4 в Ордынском тупике в центре Москвы девушка на самокате врезалась в прохожего, передает сетевое издание "Москва 24". Позже выяснилось, что мужчина из-за этой неожиданной встречи получил закрытый перелом стопы. Произошедшую ситуацию проверяют сотрудники полиции.

