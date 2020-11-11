Англичанка симулировала рак ради денег

42-летняя жительница города Бродстейрс Николь Элькаббасс симулировала онкологическое заболевание и использовала этот повод для сбора пожертвований. В итоге ей удалось вытянуть из доверчивых и сердобольных людей порядка 45 тысяч фунтов, что в пересчете на рубли составляет около четырех с половиной миллионов рублей, передает сайт VSE42.RU. Собранную сумму она потратила на азартные игры, обеды в дорогих ресторанах, путешествия и посещение матчей лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм". Обман вскрылся после заявления ее знакомого гинеколога. Англичанка уверяла, что он поставил ей диагноз рак яичников. Однако сам доктор, как оказалось, был не в курсе.

