В Саудовской Аравии при взрыве пострадал иностранный дипломат

На кладбище города Джидда в Саудовской Аравии во время торжественной церемонии в честь очередной годовщины завершения Первой Мировой войны произошел взрыв, передает Пятый канал. Сообщается, что в результате инцидента пострадали двое иностранцев, среди которых оказался и сотрудник греческого посольства.
Напомним, 11 ноября 2020 года в мире отмечается 102-я годовщина завершения Первой Мировой войны. В этот день в 1918 году между Германией и странами Антанты было заключено перемирие. России среди стран-победительниц не оказалось, поскольку за несколько месяцев до этого – 3 марта 1918 года – советское руководство подписало сепаратный мир с Центральными державами.
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