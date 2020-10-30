Из-под завалов в Турции достали 70 человек

Общее число пострадавших в результате мощного землетрясения в Турции составляет порядка 400 человек. Количество жертв оценивается в 12 человек. Из-под завалов, по данным экстренных служб, извлекли 70 человек.
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