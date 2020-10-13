В Москве на Киевском шоссе произошло смертельное ДТП

В российской столице сегодня произошло смертельное ДТП. Уточняется, что на Киевском шоссе столкнулись два грузовых автомобиля.
В результате случившегося погиб один человек. Сейчас на месте работают экстренные службы, передает телеканал "360".
В российской столице сегодня произошло смертельное ДТП. Уточняется, что на Киевском шоссе столкнулись два грузовых автомобиля.
В результате случившегося погиб один человек. Сейчас на месте работают экстренные службы, передает телеканал "360".
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