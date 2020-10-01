Подростки устроили драку со стрельбой в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурга группа молодых людей устроила "разборки" с применением оружия. Никто из них чудом не пострадал.
Инцидент произошел накануне вечером на Балканской площади. В нем участвовали четверо подростков 16-17 лет и молодой человек в возрасте 19 лет. В какой-то момент один из участников произвел выстрел сигнальной ракетой. Помимо этого у них были обнаружены кастет и нож, сообщает телеканал "360".
Всех несовершеннолетних отправили в медучреждение до приезда законных представителей. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Причины конфликта устанавливаются.
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