Умер основатель петербургского театра "Буфф" Исаак Штокбант. Он скончался на 95-м году жизни.
Дата и место похорон режиссера пока не названы, пишет "Известия". Стоит отметить, что театр "Буфф" был создан в 1983 году. Его труппу составили выпускники мастерской Штокбанта в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.
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