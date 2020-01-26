Умер основатель петербургского театра "Буфф" Исаак Штокбант. Он скончался на 95-м году жизни.

Дата и место похорон режиссера пока не названы, пишет "Известия". Стоит отметить, что театр "Буфф" был создан в 1983 году. Его труппу составили выпускники мастерской Штокбанта в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.