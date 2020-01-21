Пожар в Томской области унес жизни 11 человек

В ночь на 21 января в Асиновском районе Томской области произошел пожар. Огонь уничтожил деревянный жилой дом, в котором находились люди, сообщает "Москва 24".

Площадь возгорания составила 208 квадратных метров. Известно об 11 погибших. По предварительным данным, все они являлись гражданами Узбекистана. Два человека пострадали, судьба еще одного неизвестна. Причины пожара устанавливаются, передает ТАСС.