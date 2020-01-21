Пожар в Томской области унес жизни 11 человек

В ночь на 21 января в Асиновском районе Томской области произошел пожар. Огонь уничтожил деревянный жилой дом, в котором находились люди, сообщает "Москва 24".
Площадь возгорания составила 208 квадратных метров. Известно об 11 погибших. По предварительным данным, все они являлись гражданами Узбекистана. Два человека пострадали, судьба еще одного неизвестна. Причины пожара устанавливаются, передает ТАСС.
Популярные темы форума
Слава великому Владимиру Путину!
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!
Куда делась Аида Ведун?
Ни за что рожать не буду!
Лиона ненормальная или очень несчастная старая дэвушка? Что думаете?
Историк Соколов
Хватит ныть про СССР
Надо улучшать демографию
про климакс
Михаил Мишустин