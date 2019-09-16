В Подмосковье ссора двух приятелей переросла в поножовщину

В поселке Володарского Московской области произошла поножовщина. Пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу МВД по Подмосковью.
По предварительной версии, между мужчиной и его подругой произошла крупная ссора. В результате разъяренная женщина схватила нож и набросилась на оппонента. Мужчину госпитализировали с ранением грудной клетки и пневмотораксом.
Нападавшую задержали. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Подробности случившегося выясняются, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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