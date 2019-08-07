В московском метро пассажир упал на рельсы

В среду, 7 августа, на Арбатско-Покровской линии московского метро пассажир упал на рельсы. Движение составов на участке от "Партизанской" до "Щелковской" было приостановлено.
Состояние пострадавшего не уточняется. В пресс-службе столичного метрополитена сообщили, что движение на синей ветке введено в график.
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