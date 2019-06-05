Есть пострадавшие: на съемках фильма о Джеймсе Бонде прогремел взрыв

Один из трюков, который должен был войти в новый фильм об агенте 007, закончился неудачей. На британской студии Pinewood произошел взрыв. В результате ЧП были разрушены декорации. Кроме того, один член съемочной команды получил ранения.
Напомним, что первый фильм об агенте 007 вышел в прокат в 1962 году. Премьера 25-й части шпионской саги ожидается весной 2020 года, передает телеканал "360" .
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