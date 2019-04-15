Жуткий пожар в Соборе Парижской Богоматери попал на видео
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В Сети опубликовали видео жуткого пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже. О причинах ЧП в Нотр-Дам-де-Пари не сообщается. Известно, что в здании проводились реставрационные работы. Часть собора закрыта строительными лесами.
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