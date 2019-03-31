В день выборов эвакуировали "Украину"

Днем 31 марта в центре Киева полиция провела эвакуацию гостиницы "Украина", передает RT. Сообщается, что всего из здания вывели порядка 150 человек. Правоохранители были вынуждены пойти на эти меры, поскольку в экстренные службы поступил сигнал о минировании гостиницы.
Напомним, 31 марта на Украине проходят выборы президента страны. Как ожидают эксперты, ни один кандидат не сможет одержать победу в первом туре. Первое место специалисты прочат комику Владимиру Зеленскому, а оппозиционер Юлия Тимошенко и действующий лидер страны Петр Порошенко борются за право соперничать с ним во втором туре. Примечательно, что все стороны грозятся уличными беспорядками и протестами в случае, если их интересы не будут соблюдены.
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