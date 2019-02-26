В аэропорту Шереметьево произошло ЧП

В московском аэропорту Шереметьево самолет при посадке выкатился со взлетно-посадочной полосы. На борту судна находились три пассажира.
По предварительным данным, никто не пострадал. По факту ЧП проводится проверка, пишет "ФедералПресс".
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