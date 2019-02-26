Взрыв у стен Кремля скрывали целые сутки
Инцидент произошел днем 25 февраля. Неизвестный подошел к Троицким воротам Кремля и передал сотруднику ФСО полиэтиленовый пакет. Мужчина заявил, что внутри находится бомба, после чего развернулся и спокойно ушел.
Территория была оцеплена. Вызвали саперов и инженеров, которые приняли решение обезвредить бомбу на месте. Пакет взорвали. Внутри обнаружились ручки, карандаши и книги, передает Telegram-канал Mash. По его данным, информацию скрывали целые сутки.
Напомним, в октябре прошлого года в центре Москвы, на Васильевском спуске, напротив храма Василия Блаженного, задержали жителя Владивостока Дмитрия Шалая. Мужчина требовал личной встречи с главой Росгвардии генералом Виктором Золотовым. Шалай на своем внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen пригрозил сотрудникам полиции взорвать газовый баллон, спрятанный в автомобиле.
На место для переговоров приехали представители руководства правоохранительных органов и экстренных служб. В итоге житель Приморья отдал газовый баллон и сдался полиции. Шалай был арестован.
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