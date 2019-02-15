Редакцию телеканала "Звезда" эвакуировали из-за угрозы взрыва

В экстренные службы Москвы поступило сообщение о минировании здания, в котором находится редакция телеканала "Звезда", передает РИА ФАН. Были эвакуированы 150 человек.
Напомним, что по всей России прошла волна звонков от телефонных террористов. Под удар попадают торговые центры, вокзалы, правительственные здания, а теперь и редакции СМИ.
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