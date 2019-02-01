Умерла самая пожилая россиянка

В Чечне скончалась самая пожилая россиянка Кока Истамбулова. В этом году женщине исполнилось 130 лет, пишет сайт "Комсомольская правда".
Истамбулова не была зарегистрирована в Книге рекордов России. Ее возраст официально подтвердили в Пенсионном фонде, передает RT. По данным телеканала "360", Истамбулова ни на что не жаловалась. Отмечается, что она ушла "тихо, спокойно, в полном сознании и с молитвой на устах". Женщину похоронили на кладбище в родовом селе Братском, сообщает НСН.
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