В Сети появилось видео встречи студентки с акулой-людоедом

Студентка факультета управления природопользованием Нина Коулман вместе с аквалангистами отправилась на исследование подводного мира. Неожиданно они увидели огромную акулу-людоеда. Все члены группы в ужасе поплыли в разные стороны. К счастью, хищная рыба уплыла. Пострадавших нет.
"Представителей этого вида никогда ранее не встречали здесь, поскольку они предпочитают более холодные воды. Теперь мы пытаемся выяснить, что привело акулу-людоеда в эти края", – заявила обескураженная Коулман.
Американский эксперт по акулам Грегори Скомал утверждает, что эти хищники все же обитают в тропических водах. Тем не менее, они крайне редко появляются у побережья Индонезии.
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