Большая рыба дала отпор акуле-молоту
В Сети появилось видео схватки молотоголовой акулы с тарпоном. Редкие кадры удалось запечатлеть у берегов острова Анна-Мария во Флориде, США. Сначала акула кружила возле лодки с людьми. Через некоторое время она вытолкнула на поверхность большую рыбу, с которой у них произошло "сражение". Автор видео не на шутку испугался, когда хищник проплыл прямо под лодкой, сообщает Fox13.
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