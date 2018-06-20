Большая рыба дала отпор акуле-молоту

В Сети появилось видео схватки молотоголовой акулы с тарпоном. Редкие кадры удалось запечатлеть у берегов острова Анна-Мария во Флориде, США. Сначала акула кружила возле лодки с людьми. Через некоторое время она вытолкнула на поверхность большую рыбу, с которой у них произошло "сражение". Автор видео не на шутку испугался, когда хищник проплыл прямо под лодкой, сообщает Fox13.