Актера из "Дальнобойщиков" цинично обворовали на крупную сумму

Артист, имя которого не сообщается, обратился в столичную полицию, поняв, что его обманули аферисты. 14 октября ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка.
Незнакомец заявил, что с принадлежащей звезде сериалов "Дальнобойщики", "След" и "Счастливы вместе" карты злоумышленники пытаются перевести деньги. Якобы для защиты счета актера настоятельно попросили немедленно сообщить данные карточки и коды, которые придут в SMS-сообщении.
Не подозревающий о подвохе актер передал мошенникам указанную информацию, и с его карты списали 200 тысяч рублей. По данному факту организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отметим, звезды нередко становятся жертвами аферистов. Но еще чаще на удочку злоумышленников попадаются рядовые россияне. В основном, это пожилые одинокие люди. Как писали "Дни.ру", подобный случай произошел недавно в Санкт-Петербурге.
Напомним, в северной столице у 92-летней местной жительницы похитили 130 тысяч рублей. Как сообщила пенсионерка, ее навестила женщина, которая представилась сотрудницей собеса. После ухода гостьи она обнаружила пропажу денег.
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