СКР назвал приоритетную версию взрыва в Магнитогорске

Следственный комитет России считает версию о взрыве бытового газа в жилом доме Магнитогорска приоритетной. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
По ее словам, на месте трагедии не было обнаружено никаких следов взрывчатых веществ. Петренко призвала не доверять сообщениям террористических организаций, которые пытаются взять на себя ответственность за произошедшее.
Телеведущей сделали предложение
Актер извивался на барной стойке
Сообщалось, что Никита снял обручальное кольцо
Футболисту не нужны собственные дети
Популярные темы форума
Выскочка Яна Рудковская
Лопырева беременна от женатого
Очень хочется секса
Прилучный бил Муцениеце?
Мой муж садомазахист!
Жена зарабатывает мужу на авто
Цекало снова решил женится?
Не платят за маникюр
Преследует одногруппник
Агата и Павел Прилучный разведутся?
Если бы вы могли поехать куда угодно...
Избалованный ребенок
Не понравился подарок
Подарил мне сумку с распродажи
Как сделать лицо одним цветом?
В каком возрасте мужчина уже должен сделать карьеру?
Замуж за кавказца
Изменил беременной жене
Мы несовместимы по гороскопу
Парень берет мои деньги
Мужчина-овен
Рожать после 40?
Мужу не угодишь
Муж не хочет брать ипотеку
Бьет значит любит?
Мать моего парня увидела меня пьяной
Больно ли ставить зубной имплант?
Как вам переделанные женщины?
Муж не следит за собой
Его друзья занимают все наше свободное время