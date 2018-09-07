Мужчина устроил стрельбу в автосалоне

В американском штате Вашингтон одетый в бронежилет мужчина ворвался в автосалон и открыл стрельбу. Более того, он взял в заложники четырех человек.

Через некоторое время после захвата заложники смогли выбраться из салона. Вооруженный нападавший забаррикадировался в помещении. Полицейские смогли оперативно обезвредить мужчину, передает newsnn.ru.