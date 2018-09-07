Глава "Газпрома" Алексей Миллер попал в аварию

​​Алексей Миллер попал в ДТП в Москве. Он направлялся в аэропорт "Остафьево", расположенный рядом с районом Южное Бутово.

Инцидент со своим шефом прокомментировал пресс-секретарь председателя правления ПАО "Газпром" Сергей Куприянов. К счастью, трагедии не произошло.

Происшествие случилась на Каширском шоссе. "Ну, ДТП – это слишком сильно сказано. Там был небольшой инцидент по дороге в аэропорт. Даже вопрос не стоит о самочувствии", – цитирует Куприянова Telegram-канал 112.

Алексей Миллер в "Газпроме" с 2001 года. Тогда он стал председателем правления компании. С 2002 года – заместитель председателя Совета директоров. В начале 2010 года Миллер занял третье место в рейтинге самых эффективных топ-менеджеров в мире по версии журнала Harvard Business Review. В феврале 2016 года стало известно о продлении контракта с Миллером еще на пять лет.

«Газпром» построил уже 80% от общей протяжённости газопровода «Турецкий поток», заявил председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер https://t.co/pbbno5f9RX — Парламентская газета (@pnpru) 30 августа 2018 г.

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