В Москве загорелся Ледовый дворец

На юге Москвы произошло возгорание в здании Ледового дворца. В результате ЧП эвакуировали 50 человек, передает телеканал "360".

Сотрудники пожарной охраны оперативно выехали на место происшествия. Площадь распространения огня составила 15 квадратных метров. Также сообщается, что огонь удалось ликвидировать. Обстоятельства произошедшего выясняются. По некоторым данным, там велись кровельные работы, передает Пятый канал.