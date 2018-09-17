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Происшествия

Назван виновный в смерти актера на съемках сериала "Смерш"

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Известного актера Алексея Макарова допросили в качестве свидетеля по делу о смерти на съемочной площадке сериала "Смерш". Эксперты тем временем вычислили виновника трагедии.
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Трагедией закончились съемки популярного сериала "Смерш" в городе Тутаево Ярославской области. Во время репетиции массовой сцены 14 сентября 50-летний мужчина получил удар в висок. Медики пытались спасти жизнь пострадавшего, но актер скончался в больнице.

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"По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело", – сообщается на официальном сайте СК. Дело заведено по статье 111 части 4 уголовного кодекса – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Пока неизвестно, кто нанес роковой удар. Однако большинство фанатов сериала склоняются к тому, что трагедия произошла из-за злополучной случайности. Режисера и актеров допросили следователи. Среди прочих дал показания и Алексей Макаров, исполнивший в ленте одну из главных ролей.

Артисты зачастую получают серьезные травмы по вине постановщиков трюков, отметил президент Гильдии каскадеров России, актер Александр Иншаков. "Это ошибка постановщика трюка. Он должен был контролировать, работать с актером и во время съемок всегда находиться рядом", – сказал Иншаков в эфире НСН. Каскадер подчеркнул: причиной ЧП зачастую станвоится неоправданная экономия на времени, на каскадерах и на зарплате.

По словам Иншакова, на съемочной площадке вместо группы из пяти-десяти каскадеров работают только двое-трое. Все остальные – это актеры и массовка, что в итоге приводит к травмам. Экономить на безопасности нельзя, уверен президент Гильдии каскадеров России.

Автор: Андрей Евлампиев17 сентября 2018, 20:56

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