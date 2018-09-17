На съемках известного российского сериала погиб актер

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели 50-летнего актера на съемках телесериала "Смерш". ЧП произошло в Ярославской области, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Во время репетиции сцены массового сражения в городе Тутаев актер получил фатальный удар в висок, пишет НСН. Пострадавшего доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ему жизнь. Сейчас в качестве свидетелей допрашиваются участники съемочной группы. Для определения точной причины смерти мужчины назначена судмедэкспертиза, передает телеканал "360".
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