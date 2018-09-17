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Происшествия

Под Петербургом расстреляли известного бизнесмена

прочитано 1064 раза

В Ленинградской области на обочине шоссе обнаружили Mercedes предпринимателя Бадри Шенгелии. По предварительной информации, автомобиль с коммерсантом расстреляли на ходу, после чего он съехал в кювет.

Шенгелия известен тем, что был важным свидетелем по делу "ночного губернатора" Санкт-Петербурга Владимира Кумарина и делу полковника СК Михаила Максименко. Шенгелия тогда рассказал в суде, что передал Максименко 50 тысяч долларов за то, чтобы тот "наказал" следователей, укравших у Бадри часы Hublot, передает Telegram-канал Mash.

17 сентября 2018, 15:28

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