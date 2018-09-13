В больницу Москвы попал мужчина с яблоком в прямой кишке

Сотрудники ОМВД по району Солнцево в Москве опросили 45-летнего мужчину, который попал в больницу с яблоком в прямой кишке, передает "Московский комсомолец". Полицейские заподозрили, что фрукт в не предназначенную для этого полость тела могли поместить недоброжелатели пациента. Сам он рассказал иную версию.

Пострадавший признался, что в ночь на 13 сентября он решил расслабиться в ванной и для большего удовольствия от процесса разложил на бортике выпивку и закуску. Среди снеди было и злополучное яблоко. Залезая в ванну мужчина подскользнулся на новом коврике и с размаху упал пятой точкой на фрукт, который таким путем и проник в тело. Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили криминального следа в характере травмы мужчины и, поверив ему на слово, завершили проверку.