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Происшествия

Погиб человек: в Бельгии прогремел взрыв

прочитано 460 раз

На территории предприятия по обработке отходов недалеко от порта города Антверпен в Бельгии произошел взрыв, передает RT. ЧП случилось в момент разгрузки одного из грузовиков. Стоявший рядом с машиной водитель погиб от полученных травм. Также пострадали четверо сотрудников предприятия. Сообщается, что их жизни и здоровью ничто не угрожает.

13 сентября 2018, 18:19

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