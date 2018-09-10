Нападение психопата с ножом на москвичей попало на видео

В Сеть утекло видео, на котором запечатлено нападение мужчины с ножом на пассажиров на Курском вокзале. На опубликованных кадрах видно, как злоумышленник подходит к парню и бьет ножом. После этого он бежит в сторону и бросается на другого человека, передает Пятый канал.

Правоохранителям удалось задержать преступника. Стоит отметить, что подозреваемый был судим в 2006 году по статье "Убийство".