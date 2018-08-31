Скончался известный автор комиксов Marvel

Умер один из создателей комиксов Marvel Гэри Фридрих. Ему было 75 лет.
Причиной смерти стали осложнения, связанные с болезнью Паркинсона, передает НСН. Друг автора рассказал, что последние пару лет он почти полностью потерял слух и чувствовал себя изолированным от людей. Напомним, что Фридрих стал известен после того, как создал серию комиксов "Призрачный гонщик".
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