Зарезавших отца-насильника сестер не пощадили

В Останкинском районном суде Москвы рассмотрели дело об убийстве тремя девушками 17, 18 и 19 лет своего отца-тирана Михаила Хачатуряна. За жестокое преступление их не пощадили, даже не смотря на возраст и рассказы о насилии со стороны погибшего.

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