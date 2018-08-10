Туристку из России нашли мертвой в отеле Кипра

В одном из отелей в городе Пафос на Кипре было обнаружено тело 44-летней туристки из России, передает РИА ФАН. Женщина отдыхала на острове вместе с 19-летней дочерью. По предварительным данным, туристка скончалась во сне. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Тем не менее, правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Обстоятельства смерти женщины устанавливаются.
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