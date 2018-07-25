Экс-глава Fiat скончался после операции на плече

В Цюрихе умер генеральный директор Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне. Ему было 66 лет, передает "360" со ссылкой на La Repubblica.



Маркионне скончался в больнице после операции на плече. Хирургическое вмешательство прошло с осложнениями. Медики пытались спасти бизнесмена, но его сердце не выдержало.

Серджио Маркионне руководил автомобильной компанией 14 лет. Однако из-за проблем со здоровьем был вынужден оставить пост.