Экс-глава Fiat скончался после операции на плече

В Цюрихе умер генеральный директор Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне. Ему было 66 лет, передает "360" со ссылкой на La Repubblica.
Маркионне скончался в больнице после операции на плече. Хирургическое вмешательство прошло с осложнениями. Медики пытались спасти бизнесмена, но его сердце не выдержало.
Серджио Маркионне руководил автомобильной компанией 14 лет. Однако из-за проблем со здоровьем был вынужден оставить пост.
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