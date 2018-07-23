Пожар в детском саду в центре Москвы попал на видео

Днем 23 июля в центре Москвы произошел пожар. Огонь возник в здании детского сада при школе №2054 на Тверской улице.

Судя по всему, возгорание случилось на крыше. Очевидцы запечатлели произошедшее на видео. Ролик публикует РИА ФАН.

Сотрудникам МЧС удалось справиться с огнем. Никто не пострадал: в здании не было людей во время пожара, оно находится на ремонте, сообщает телеканал "360". По факту ЧП проводится проверка.