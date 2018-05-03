Серьезный сбой в движении московских электричек привел к хаосу
Первый рабочий послепраздничный день стал сущим кошмаром для тысяч пассажиров пригородных электропоездов Ярославского направления МЖД. Не доехав до платформы Яуза, поезда остановились на полтора и более часов. И когда возобновится движение, если возобновится вообще, никто не знает.
Покинуть электрички у людей возможности нет – машинисты отказываются открывать автоматические двери, ссылаясь на интенсивность движения вокруг. От жары в вагонах – в поездах старых моделей нет кондиционеров – многим стало плохо. Поэтому люди пытаются на свой страх и риск покинуть электрички через окна и отжатые вручную двери.
На "Горячей линии РЖД" возмущенным пассажирам говорят, что "не владеют информацией" и "не в курсе происходящего". Машинисты поездов тоже не знают, чем вызван сбой и когда движение нормализуется. Согласно их данным, принято решение вернуть все выехавшие в сторону области поезда в Москву. В них находятся несколько тысяч пассажиров, фактически оказавшихся в плену.
Напомним, что 3 мая в РЖД объявили о неожиданном решении: компания будет указывать на билетах местное время, а не московское, как это было ранее. Изменения коснутся только поездок, которые будут совершаться с 1 августа 2018 года, передает EG.ru.
Мир на пороге ядерного апокалипсиса
Известная телеведущая осталась довольна
Певица устала бояться и молчать
Поклонники перепугались за артистку