По союзникам России нанесли подлый ракетный удар

Авиабаза Т-4, расположенная на востоке сирийской провинции Хомс, подверглась ракетному удару. Сообщается, что военный объект был атакован несколькими ракетами типа "Томагавк".



Атаковавшие сирийский военный объект ракеты летели со Средиземного моря через территорию Ливана и были сбиты системой противовоздушной обороны. По данным сирийской прессы, в результате атаки несколько человек погибли, есть раненые. Точное число жертв и пострадавших на данный момент не сообщается, пишет Ura.ru.

В США заявили, что не имеют отношения к удару по Сирии, передает Russia Today. В Пентагоне прокомментировали сообщения об инциденте. Представитель ведомства заявил, что Министерство обороны в курсе сообщений об ударах, но ничего подтвердить не может.





Арабский спутниковый телеканал Al Mayadeen сообщил, что в момент ракетного удара по особо важному военному объекту в небе были израильские самолеты. Армия Израиля комментировать появившуюся информацию отказалась. Ранее сирийские агентства рассказывали о вероятности того, что объект был атакован силами США. Всего, по существующим данным, было сбито восемь ракет.

Напомним, 7 апреля Госдепартамент США заявил о том, что сирийская армия применила химическое оружие в Восточной Гуте и возложил ответственность за случившееся на Россию. Министерство обороны России отвергло обвинения и отметило, что химическая атака не производилась. В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон договорились об общей позиции по возможной химатаке.