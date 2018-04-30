Самая красивая девочка в мире умерла при загадочных обстоятельствах

В США скончалась Памела Гидли. Актрисе было 52 года. Звезда сериала "Твин Пикс" была найдена мертвой в своем доме в Нью-Гэмпшире. Причина смерти Гидли не называется.

Памела была детской моделью. В 1985-м году ее назвали самой красивой девочкой в мире. Однако прославилась Гидли благодаря роли Терезы Бэнкс – 17-летней проститутки из сериала "Твин Пикс: Сквозь огонь".