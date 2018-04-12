В Барселоне грузовик влетел в толпу пешеходов

В Барселоне грузовой автомобиль сбил группу пешеходов и мотоциклиста, передает "Газета.ru". Сообщается о восьми пострадавших. Состояние их здоровья не вызывает опасений у врачей.По предварительным данным, у автомобиля отказали тормоза и водитель не смог справиться с управлением.