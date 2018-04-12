В Барселоне грузовик влетел в толпу пешеходов

В Барселоне грузовой автомобиль сбил группу пешеходов и мотоциклиста, передает "Газета.ru". Сообщается о восьми пострадавших. Состояние их здоровья не вызывает опасений у врачей.По предварительным данным, у автомобиля отказали тормоза и водитель не смог справиться с управлением.
L'autopista de carrer d'Aragó pic.twitter.com/QCttF7G62P— JordiMoXi (@JordiMoXI) 12 апреля 2018 г.
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