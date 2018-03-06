В Сирии рухнул российский самолет: погибли десятки человек

В районе авиабазы Хмеймим в Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

По предварительным данным, на борту находились 32 человека: 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Лайнер разбился всего в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы.

Предположительно, крушение произошло из-за технической неисправности, передает ТАСС. В Министерстве обороны России уверены, что самолет не был сбит. Для расследования случившегося будет создана специальная комиссия.

О личностях погибших ничего не сообщается. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, в декабре 2016 года разбился Ту-154 Министерства обороны России. Самолет перевозил музыкантов и общественников, они направлялись в Сирию.

Как писали Dni.Ru, в результате авиакатастрофы погибли 92 человека. Среди них были участники ансамбля песни и пляски имени Александрова и известная правозащитница Елизавета Глинка.