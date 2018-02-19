На 105-м году жизни в США умер известный фотограф Макс Десфор. Причины смерти не называются, передает НСН.
Десфор был автором многих знаменитых снимков. Например, он сфотографировал экипажа стратегического бомбардировщика Enola Gay, сбросившего 6 августа 1945 года атомную бомбу "Малыш" на Хиросиму. За выдающиеся труды в 1951 году он был удостоен Пулитцеровской премии.
Певец болезненно воспринимает все происходящее вокруг
Звездный мальчик был очень одинок
Актер надеется, что беременность не закончится трагедией
Юморист устал от потока негатива в свой адрес