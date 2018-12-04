В центре Москвы ребенку сломали позвоночник

Вечером 3 декабря в одну из столичных больниц был доставлен 11-летний мальчик с компрессионным переломом позвоночника, передает сетевое издание m24.ru. Ребенок рассказал, что в центре Москвы, возле станции метро "Лубянка", его избил парень. Конфликт возник из-за девушки. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.
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