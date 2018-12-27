Водители "Красного и Белого" ночевали на морозе из-за обысков в компании

Водители грузовиков сети алкомаркетов "Красное и Белое" в Челябинске провели ночь на морозе – силовики не пустили их в помещение склада магазина, где проходили обыски. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на портал 74.ru.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что визит ФСБ связан с возможным уклонением компании от налогов.
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