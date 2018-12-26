ФСБ проводит обыски в сети "Красное&Белое" по всей стране

Сотрудники ФСБ проводят обыски на складах и в офисах сети алкомаркетов "Красное&Белое" по всей стране. Об этом сообщает портал "Реальное время" со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Известно, что оперативные мероприятия проводятся в Москве, Челябинске, Воронеже, Казани и других городах. По некоторым данным, владельцев сети заподозрили в уклонении от уплаты налогов.
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