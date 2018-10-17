Юная москвичка чудом спаслась от брата-убийцы
Девочка учится в школе-интернате. По какой-то причине 14-летняя москвичка осталась там на ночь.
После жестокого убийства родителей и бабушки парень позвонил сестре и попросил прощения. Та удивилась: "За что?" "Утром узнаешь!" – цитирует душегуба Telegram-канал @Lshort.
Что побудило молодого человека взяться за нож, пока не известно. Свой поступок он прокомментировал коротко: "Просто все надоело".
Как писали Dni.Ru, парень, хладнокровно и жестоко расправившийся с близкими, был тихим и спокойным. Ранее не судимый, административных штрафов не получал, на учете у психиатра и нарколога не состоял.
По имеющейся информации, глава семейства 17 октября должен был отметить 50-летие. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
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