Юная москвичка чудом спаслась от брата-убийцы

Появились новые подробности о трагедии, произошедшей в столице в ночь на 17 октября. В страшную резню, устроенную 22-летним парнем, едва не попала его сестра.

Девочка учится в школе-интернате. По какой-то причине 14-летняя москвичка осталась там на ночь.

После жестокого убийства родителей и бабушки парень позвонил сестре и попросил прощения. Та удивилась: "За что?" "Утром узнаешь!" – цитирует душегуба Telegram-канал @Lshort.

Что побудило молодого человека взяться за нож, пока не известно. Свой поступок он прокомментировал коротко: "Просто все надоело".

Как писали Dni.Ru, парень, хладнокровно и жестоко расправившийся с близкими, был тихим и спокойным. Ранее не судимый, административных штрафов не получал, на учете у психиатра и нарколога не состоял.

По имеющейся информации, глава семейства 17 октября должен был отметить 50-летие. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".