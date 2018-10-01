В Москве задержали стрелка на LADA Largus

Полиция задержала мужчину, который в ходе дорожного конфликта в районе дома 354/1 на Ленинградском шоссе в Молжаниновском районе Москвы выстрелил в своего оппонента, передает сетевое издание m24.ru. Пострадавшего доставили в больницу. Злоумышленника задержали по горячим следам в Зеленограде. Автомобиль LADA Largus, на котором он скрылся с места происшествия, обнаружили около места жительства мужчины. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.