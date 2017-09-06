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Происшествия

Насмехавшийся над смертью Бережной политик погиб в ДТП

Ирина Бережная. Фото: кадр youtube.com
В крупном ДТП на Западной Украине погиб представитель одной из националистических партий Незалежной Алексей Куренной. В свое время он злорадствовал по поводу гибели в дорожно-транспортном происшествии бывшего депутата Верховной рады Ирины Бережной.
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О происшествии сообщил в Facebook политолог Юрий Романенко. По его словам, авария произошла в Ровенской области. "Какой черный день", – написал он. Романенко заявил, что вместе с Куренным погибли политологи Александр Масляк, Александр Никаноров и Владимир Карагуяр.

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Как утверждает Романенко, машину, в которой ехал Куренной и его товарищи, занесло на большой скорости. В результате транспортное средство на мокрой дороге вынесло на встречную полосу. "У меня нет слов", – написал политолог.

По иронии судьбы, Куренной ранее насмехался и злорадствовал над гибелью в дорожно-транспортном происшествии бывшего депутат Верховной рады Ирины Бережной. "Буквально вчерашние слова пророссийской "правозащитницы" Елены Бережной, матери экс-"регионалки" Ирины Бережной погибшей часов назад в автокатастрофе. Едва ли не последние слова и действия Елены касались того, чтобы ломать судьбы украинским патриотам… еще пять часов назад она что-то там планировала против украинства на понедельник", – писал он.

Далее он добавил, что не намерен издеваться "над душой грешной погибшей". По его словам, "небо само создало" благоприятные условия для дальнейших действий украинских националистов.


Напомним, депутат Верховной рады VI и VII созывов Ирина Бережная погибла в ДТП на побережье Адриатического моря 5 августа. Основная версия трагедии – водитель уснул за рулем. По словам очевидцев, двигавшийся на большой скорости автомобиль просто вылетел с дороги.

Ирина Бережная резко критиковала государственный переворот на Украине в феврале 2014 года и политику новых киевских властей. Кроме того, она активно выступала против национализма, за что нажила себе немало врагов.

Автор: Иван Поляков6 сентября 2017, 15:07

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