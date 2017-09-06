Насмехавшийся над смертью Бережной политик погиб в ДТП
О происшествии сообщил в Facebook политолог Юрий Романенко. По его словам, авария произошла в Ровенской области. "Какой черный день", – написал он. Романенко заявил, что вместе с Куренным погибли политологи Александр Масляк, Александр Никаноров и Владимир Карагуяр.
Как утверждает Романенко, машину, в которой ехал Куренной и его товарищи, занесло на большой скорости. В результате транспортное средство на мокрой дороге вынесло на встречную полосу. "У меня нет слов", – написал политолог.
По иронии судьбы, Куренной ранее насмехался и злорадствовал над гибелью в дорожно-транспортном происшествии бывшего депутат Верховной рады Ирины Бережной. "Буквально вчерашние слова пророссийской "правозащитницы" Елены Бережной, матери экс-"регионалки" Ирины Бережной погибшей часов назад в автокатастрофе. Едва ли не последние слова и действия Елены касались того, чтобы ломать судьбы украинским патриотам… еще пять часов назад она что-то там планировала против украинства на понедельник", – писал он.
Далее он добавил, что не намерен издеваться "над душой грешной погибшей". По его словам, "небо само создало" благоприятные условия для дальнейших действий украинских националистов.
https://t.co/vjvK17U03B #бережная, #дтп, #ирина, #погибла https://t.co/Y4lc8NjW7r— Известия в Украине (@izvestia_com_ua) 7 августа 2017 г.
Напомним, депутат Верховной рады VI и VII созывов Ирина Бережная погибла в ДТП на побережье Адриатического моря 5 августа. Основная версия трагедии – водитель уснул за рулем. По словам очевидцев, двигавшийся на большой скорости автомобиль просто вылетел с дороги.
Ирина Бережная резко критиковала государственный переворот на Украине в феврале 2014 года и политику новых киевских властей. Кроме того, она активно выступала против национализма, за что нажила себе немало врагов.
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