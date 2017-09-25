В вентиляции дома в Царицыно полгода пролежал труп

В вентиляционной шахте выселенного дома на юге столицы найдены останки мужчины. На вид погибшему 35-40 лет, его личность устанавливается, передает агентство "Москва".

По предварительным данным, смерть мужчины наступила не менее шести месяцев назад. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.